Байден определился с кандидатурой на пост министра обороны США

Остин также является первым темнокожим генералом, который командовал армейской дивизией в бою, и первым, кто руководил театром военных действий. Выдвижение Остина может быть сделано уже во вторник утром, пишет Politico.

Ллойд Остин, который руководил Центральным командованием США перед уходом в отставку в 2016 году, в последние дни стал одним из главных кандидатов на этот пост. Мишель Флурной сначала рассматривалась как возможная глава оборонного ведомства США. Ее имя не упоминалось Джо Байденом во время объявления ключевых членов команды по вопросам национальной безопасности две недели назад.

“Генерал Остин — южанин, имеет безупречную репутацию, учитывая его военную карьеру, и мог бы стать выдающимся секретарем министерства обороны”, — заявил изданию конгрессмен Бенни Томпсон.

Сам Остин, как и представитель переходной команды Байдена, отказались от комментариев.

Байден и Остин познакомились во время администрации Обамы. Остин был последним командующим войсками США в Ираке. На этом посту он сыграл ключевую роль в наращивании сил, которое началось в 2007 году, а также отвечал за их вывод в 2011 году.

Назначение Остина может быть проблематичным. Согласно закону, глава Пентагона должен находиться в отставке семь лет, чтобы претендовать на этот пост. В противном случае ему потребуется специальное разрешение от Конгресса, чтобы стать министром обороны. Подобное разрешение получил первый министр обороны президента Трампа Джим Маттис.

Кандидатура Остина также встретила критику со стороны некоторых экспертов по национальной безопасности.

“С точки зрения военно-гражданских отношений это кажется ужасной идеей”, — заявила в Twitter Роза Брукс, профессор Джорджтаунского университета и бывший сотрудник Пентагона, которая написала статью в The New York Times, в котором призвала назначить на этот пост женщину. “Назначая генерала, который недавно ушел в отставку, каким бы прекрасным он ни был, на высшую гражданскую должность в Министерстве обороны — это худший сигнал”.

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Вместе с тем команда Байдена считает Остина безопасным выбором, заявил изданию Politico один из бывших чиновников министерства обороны, близкий к переходной команде Байдена. Он добавил, что генерал в отставке считается хорошим солдатом, который будет выполнять политику избранного президента.

Ллойд Остин ушел на пенсию в 2016 года после 41 года службы. Он вошел в совет директоров компании Raytheon Technologies — одного из крупнейших подрядчиков Пентагона. Он также является членом правления Nucor, крупнейшего американского производителя стали, а также медицинской компании Tenet. Остин также входит в правление благотворительного фонда Carnegie Corporation of New York.