Байден може висунути генпрокурора Каліфорнії на посаду голови МОЗ - NYT

За даними її джерел, Байден зупинив свій вибір на кандидатурі генпрокурора Каліфорнії в останні кілька днів, ніж застав зненацька членів своєї перехідної команди. Як стверджує газета, в штабі демократа розраховували, що Бесерра очолить в майбутній адміністрації міністерство юстиції, яке виконує в США функції генеральної прокуратури. На даний момент Міністерство охорони здоров’я і соціальних служб США очолює республіканець Алекс Азар.

62-річний Бесерра з 1993 по 2017 рік представляв Каліфорнію в нижній палаті Конгресу США. На даний момент є генеральним прокурором Каліфорнії, змінивши на цій посаді в 2017 році Камалу Харріс, яка стане віце-президентом США в адміністрації Байдена. Бесерра став першим латиноамериканцем, який очолив генпрокуратуру Каліфорнії.

Вибори президента США пройшли 3 листопада. Згідно з попередніми даними, Байден обігнав Трампа, набравши до 306 вибірників від штатів при необхідних 270. При цьому Трамп неодноразово натякав на фальсифікації з боку демократів і говорив, що Байдену доведеться довести законність отриманих голосів. Команда Трампа оспорює підсумки виборів в судах ряду штатів, проте суди в Пенсільванії і Мічигані відхилили позови прихильників президента про перерахунок.