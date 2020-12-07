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Байден може висунути генпрокурора Каліфорнії на посаду голови МОЗ - NYT

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Обраний президент США Джозеф Байден розглядає кандидатуру свого однопартійця, нинішнього генерального прокурора штату Каліфорнія Хав'єра Бесерра на пост міністра охорони здоров'я і соціальних служб в майбутній адміністрації. Про це повідомила в неділю газета The New York Times, передає УНН.

За даними її джерел, Байден зупинив свій вибір на кандидатурі генпрокурора Каліфорнії в останні кілька днів, ніж застав зненацька членів своєї перехідної команди. Як стверджує газета, в штабі демократа розраховували, що Бесерра очолить в майбутній адміністрації міністерство юстиції, яке виконує в США функції генеральної прокуратури. На даний момент Міністерство охорони здоров’я і соціальних служб США очолює республіканець Алекс Азар.

62-річний Бесерра з 1993 по 2017 рік представляв Каліфорнію в нижній палаті Конгресу США. На даний момент є генеральним прокурором Каліфорнії, змінивши на цій посаді в 2017 році Камалу Харріс, яка стане віце-президентом США в адміністрації Байдена. Бесерра став першим латиноамериканцем, який очолив генпрокуратуру Каліфорнії.

Вибори президента США пройшли 3 листопада. Згідно з попередніми даними, Байден обігнав Трампа, набравши до 306 вибірників від штатів при необхідних 270. При цьому Трамп неодноразово натякав на фальсифікації з боку демократів і говорив, що Байдену доведеться довести законність отриманих голосів. Команда Трампа оспорює підсумки виборів в судах ряду штатів, проте суди в Пенсільванії і Мічигані відхилили позови прихильників президента про перерахунок.

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