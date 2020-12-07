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Байден может выдвинуть генпрокурора Калифорнии на пост главы Минздрава - NYT

Байден может выдвинуть генпрокурора Калифорнии на пост главы Минздрава - NYT

Киев  •  УНН

 • 10214 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Избранный президент США Джозеф Байден рассматривает кандидатуру своего однопартийца, нынешнего генерального прокурора штата Калифорния Хавьера Бесерра на пост министра здравоохранения и социальных служб в будущей администрации. Об этом сообщила в воскресенье газета The New York Times, передает УНН.

По данным ее источников, Байден остановил свой выбор на кандидатуре генпрокурора Калифорнии в последние несколько дней, чем застал врасплох членов своей переходной команды. Как утверждает газета, в штабе демократа рассчитывали, что Бесерра возглавит в будущей администрации министерство юстиции, которое выполняет в США функции генеральной прокуратуры. На данный момент Министерство здравоохранения и социальных служб США возглавляет республиканец Алекс Азар.

62-летний Бесерра с 1993 по 2017 год представлял Калифорнию в нижней палате Конгресса США. На данный момент является генеральным прокурором Калифорнии, сменив на этом посту в 2017 году Камалу Харрис, которая станет вице-президентом США в администрации Байдена. Бесерра стал первым латиноамериканцем, который возглавил Генпрокуратуру Калифорнии.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Согласно предварительным данным, Байден обогнал Трампа, набрав до 306 выборщиков от штатов при необходимых 270. При этом Трамп неоднократно намекал на фальсификации со стороны демократов и говорил, что Байдену придется доказать законность полученных голосов. Команда Трампа оспаривает итоги выборов в судах ряда штатов, однако суды в Пенсильвании и Мичигане отклонили иски сторонников президента о пересчете.

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