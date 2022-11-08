Байден и Трамп выступили перед избирателями США в преддверии промежуточных выборов

Детали

Байден, избегавший предвыборной кампании в нескольких штатах из-за слабого одобрения населения, в понедельник отправился в надежно демократический Мэриленд, где кандидат в губернаторы Вес Мур, как ожидается, вернет должность губернатора республиканцев.

Тем временем Трамп направляется в Огайо, чтобы проводить предвыборную кампанию вместе с кандидатом в Сенат от Республиканской партии Джей Ди Венсом, вышедшим из многолюдного поля кандидатов благодаря поддержке Трампа. Экспрезидент неоднократно намекал, что в скором времени планирует начать еще одну президентскую борьбу.

Демократы Байдена опасаются, что на выборах во вторник они могут лишиться контроля над одной или обеими палатами Конгресса.

Внепартийные прогнозисты выборов предусмотрели в понедельник, что республиканцы, вероятно, получат примерно 25 мест в 435-местном Палате представителей, что более чем достаточно, чтобы получить большинство.

Напомним

Илон Маск вчера призвал избирателей США поддержать кандидатов-республиканцев в преддверии промежуточных выборов 8 ноября.