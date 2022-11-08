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Байден та Трамп виступили перед виборцями США напередодні проміжних виборів

Байден та Трамп виступили перед виборцями США напередодні проміжних виборів

Київ • УНН

 • 337989 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. За день до проміжних виборів, які можуть розпочати нову еру розділеного уряду у Вашингтоні, президент Джо Байден і його попередник Дональд Трамп проведуть конкуруючі мітинги в останній спробі мобілізувати прихильників.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Байден, який уникав передвиборчої кампанії в кількох штатах через слабке схвалення населення, у понеділок вирушив до надійно демократичного Меріленда, де кандидат у губернатори Вес Мур, як очікується, поверне посаду губернатора республіканців.

Тим часом Трамп прямує до Огайо, щоб проводити передвиборчу кампанію разом із кандидатом у Сенат від Республіканської партії Джей Ді Венсом, який вийшов із багатолюдного поля кандидатів завдяки підтримці Трампа. Експрезидент неодноразово натякав, що незабаром планує почати ще одну президентську боротьбу.

Демократи Байдена побоюються, що на виборах у вівторок вони можуть втратити контроль над однією або обома палатами Конгресу.

Позапартійні прогнозисти виборів передбачили в понеділок, що республіканці, ймовірно, отримають приблизно 25 місць у 435-місному Палаті представників, що більш ніж достатньо, щоб отримати більшість.

Нагадаємо

Ілон Маск вчора закликав виборців США підтримати кандидатів-республіканців напередодні проміжних виборів 8 листопада.

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