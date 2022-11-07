Маск закликав виборців США підтримати республіканців на проміжних виборах

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«Незалежно мислячим виборцям: Поділ влади стримує крайнощі обох партій, тому я рекомендую голосувати за республіканський Конгрес з огляду на те, що президентство є демократичним», - написав Маск своїм 114 мільйонам підписників у Twitter.

Доповнення

Цього року на проміжних вборах буде розподілено 35 місць у Сенаті, а також усі 435 місць у Палаті представників.

Більшість аналітиків сходяться на думці, що республіканці отримають контроль над Палатою представників, хоча питання про те, хто претендуватиме на місця в Сенаті, наразі розділеному порівну, залишається предметом численних спекуляцій. Ключові перегони в 10 штатах, включаючи Пенсільванію, Джорджію та Арізону, швидше за все, виявляться вирішальними.