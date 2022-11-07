Маск призвал избирателей США поддержать республиканцев на промежуточных выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Илон Маск, миллиардер, новый владелец Twitter, в понедельник призвал избирателей США поддержать кандидатов-республиканцев в преддверии промежуточных выборов 8 ноября, передает УНН.
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«Независимо мыслящим избирателям: Разделение власти сдерживает крайности обеих партий, поэтому я рекомендую голосовать за республиканский Конгресс ввиду того, что президентство является демократическим», - написал Маск своим 114 миллионам подписчиков в Twitter.
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В этом году на промежуточных нарядах будет распределено 35 мест в Сенате, а также все 435 мест в Палате представителей.
Большинство аналитиков сходятся во мнении, что республиканцы получат контроль над Палатой представителей, хотя вопрос о том, кто будет претендовать на места в Сенате, разделенном поровну, остается предметом многочисленных спекуляций. Ключевые гонки в 10 штатах, включая Пенсильванию, Джорджию и Аризону, скорее всего, окажутся решающими.