Байден провел пятый телефонный разговор с Си Цзиньпином: в повестке дня - Тайвань

Пекин все чаще предупреждает о последствиях визита Пелоси в Тайвань.

Вашингтон не имеет официальных отношений с Тайванем и проводит политику "одного Китая", дипломатически признавая Пекин, а не Тайбэй. Но по законам США они обязаны предоставить острову средства для самозащиты, и в Конгрессе усиливается давление с целью более явной поддержки Тайваня.

Детали

Белый дом сообщил, что звонок начался в 8:33 (12:33 по Гринвичу) и закончился в 10:50 (14:50 по Гринвичу).

"Речь идет о том, чтобы поддерживать открытыми линии связи с лидером Китая, одни из важнейших двусторонних отношений, которые у нас есть, не только в этом регионе, но и во всем мире", - сказал представитель Белого дома из национальной безопасности Джон Кирби журналистам в среду.

Один источник Reuters, информированный о звонке, сказал, что администрация Байдена считает, что взаимодействие между лидерами является лучшим способом снизить напряженность в отношении Тайваня.

Байден также хотел обсудить вопросы климата и экономической конкуренции, сообщил источник, а также идею ограничения цен на российскую нефть, чтобы наказать Москву за ее войну в Украине.

Некоторые аналитики считают, что Си также заинтересован в избегании эскалации, поскольку она может помешать ему получить третий срок полномочий на съезде правящей Коммунистической партии Китая, который ожидается осенью.

Белый дом подтвердил, что его политика "одного Китая" не изменилась, несмотря на слухи о возможной поездке Пелоси, которую спикер еще не подтвердила.

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Дополнение

В последний раз спикер Палаты представителей США посещал Тайвань в 1997 году, и, как равноправная ветвь власти, исполнительная власть США практически не контролирует поездки Конгресса.

С тех пор Китай стал более мощным в военном и экономическом отношении, и некоторые аналитики опасаются, что такой визит во время напряженных отношений может спровоцировать кризис.

Китай направил официальным лицам США строгие предупреждения о возможном визите спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

Издание Global Times сообщало, что Пекин может дать военный и стратегический ответ на такой визит.