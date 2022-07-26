Великий інцидент питання часу, якщо Китай продовжить погрози - США

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 36571 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 82964 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 122657 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 174142 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 171328 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 170819 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 148068 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 115505 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 108688 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 308930 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.7 м/с
93 %
745 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

У рейтинг найбагатших людей світу за версією Forbes потрапили шість українців: імена

1 квітня, 15:11 • 32699 перегляди

Через погодні умови та близькі вибухи: у Харкові замінили прапор на найвищому флагштоку

1 квітня, 15:15 • 43461 перегляди

Військові знову можуть придбати квитки зі спецрезерву Укрзалізниці в Армія+

1 квітня, 15:34 • 35323 перегляди

Окупанти завдали десятки ударів по Дніпропетровщині: серед постраждалих 14-річний хлопчик

1 квітня, 16:13 • 30951 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 40349 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 183249 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 308927 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 570005 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 513744 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 714311 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 40349 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 92465 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 120087 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 143100 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 156628 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

Великий інцидент питання часу, якщо Китай продовжить погрози - США

Великий інцидент питання часу, якщо Китай продовжить погрози - США

Київ • УНН

 • 181614 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. Сполучені Штати у вівторок звинуватили Китай у посиленні «провокацій» у Південно-Китайському морі та заявили, що його «агресивна та безвідповідальна поведінка» означає, що великий інцидент — лише питання часу. Про це пише УНН посилаючись на Reuters.

Деталі

Помічник міністра оборони з питань безпеки Індо-Тихоокеанського регіону Елі Ратнер, сказав, що у першій половині року мали місце «десятки» інцидентів за участю китайських військових у Південно-Китайському морі.

"Пекін систематично перевіряє межі нашої колективної рішучості", - сказав він.

«На мій погляд, ця агресивна та безвідповідальна поведінка представляє сьогодні одну з найсерйозніших загроз миру та стабільності в регіоні, зокрема в Південно-Китайському морі. І якщо НВАК продовжить цю модель поведінки, це лише питання часу до того, як у регіоні станеться великий інцидент», — сказав він, маючи на увазі збройні сили Китаю.

Заступник помічника держсекретаря зі Східної Азії в Державному департаменті Юнг Пак, заявила що існує «явна та висхідна тенденція провокацій КНР проти претендентів на Південно-Китайське море та інших держав, які законно діють у регіоні».

Вона повідомила, що китайські літаки все частіше брали участь у небезпечних перехопленнях австралійських літаків у міжнародному повітряному просторі над Південно-Китайським морем, а у трьох окремих інцидентах за останні кілька місяців вони кинули виклик морським дослідженням у галузі енергетики в рамках виняткової економічної діяльності в зоні Філіппін.

Китай претендує майже на всю акваторію Південно-Китайського моря, і Пак назвала ці претензії «широкими та незаконними».

Вона додала, що «провокаційні дії» Китаю щодо реалізації таких вимог «сприяють регіональній нестабільності, завдають шкоди економіці інших держав-претендентів, підривають існуючий морський порядок та загрожують правам та інтересам усіх країн, які покладаються на цей життєво важливий водний шлях або діють на ньому».

Пак сказала, що у Вашингтона «дуже складні відносини з Пекіном», і він не намагався протистояти всьому, що Пекін робив у Південно-Східній Азії та іншому світі, що розвивається.

Контекст

Коментарі були зроблені напередодні очікуваної телефонної розмови між президентом Джо Байденом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном, яка, як очікується, буде присвячена способам запобігання переростанню зростаючого стратегічного суперництва між США і Китаєм у конфлікт, особливо через Тайвань, на який претендують китайці.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$85,166.00
Золото
$3,146.89
Tesla
$268.93
Brent
$74.53
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,905.00