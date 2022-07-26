Великий інцидент питання часу, якщо Китай продовжить погрози - США

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Помічник міністра оборони з питань безпеки Індо-Тихоокеанського регіону Елі Ратнер, сказав, що у першій половині року мали місце «десятки» інцидентів за участю китайських військових у Південно-Китайському морі.

"Пекін систематично перевіряє межі нашої колективної рішучості", - сказав він.

«На мій погляд, ця агресивна та безвідповідальна поведінка представляє сьогодні одну з найсерйозніших загроз миру та стабільності в регіоні, зокрема в Південно-Китайському морі. І якщо НВАК продовжить цю модель поведінки, це лише питання часу до того, як у регіоні станеться великий інцидент», — сказав він, маючи на увазі збройні сили Китаю.

Заступник помічника держсекретаря зі Східної Азії в Державному департаменті Юнг Пак, заявила що існує «явна та висхідна тенденція провокацій КНР проти претендентів на Південно-Китайське море та інших держав, які законно діють у регіоні».

Вона повідомила, що китайські літаки все частіше брали участь у небезпечних перехопленнях австралійських літаків у міжнародному повітряному просторі над Південно-Китайським морем, а у трьох окремих інцидентах за останні кілька місяців вони кинули виклик морським дослідженням у галузі енергетики в рамках виняткової економічної діяльності в зоні Філіппін.

Китай претендує майже на всю акваторію Південно-Китайського моря, і Пак назвала ці претензії «широкими та незаконними».

Вона додала, що «провокаційні дії» Китаю щодо реалізації таких вимог «сприяють регіональній нестабільності, завдають шкоди економіці інших держав-претендентів, підривають існуючий морський порядок та загрожують правам та інтересам усіх країн, які покладаються на цей життєво важливий водний шлях або діють на ньому».

Пак сказала, що у Вашингтона «дуже складні відносини з Пекіном», і він не намагався протистояти всьому, що Пекін робив у Південно-Східній Азії та іншому світі, що розвивається.

Контекст

Коментарі були зроблені напередодні очікуваної телефонної розмови між президентом Джо Байденом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном, яка, як очікується, буде присвячена способам запобігання переростанню зростаючого стратегічного суперництва між США і Китаєм у конфлікт, особливо через Тайвань, на який претендують китайці.