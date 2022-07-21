Байден планує переговори із Сі Цзіньпіном найближчим часом і ставить під сумнів поїздку Пелосі на Тайвань
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Президент США Джо Байден планує поговорити зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном до кінця місяця в момент наростання напруженості між країнами через Тайвань та торгівлю. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
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"Думаю, я поговорю з президентом Сі протягом наступних 10 днів", - сказав Байден журналістам, повернувшись із поїздки до Массачусетсу.
Деталі
Дзвінок, що давно обговорюється між двома лідерами, стане першим за чотири місяці, прозвучить у вирішальний момент, враховуючи напруженість щодо статусу Тайваню, а також у зв'язку з тим, що адміністрація Байдена зважує зниження імпортних мит на товари з Китаю, щоб допомогти знизити інфляційний тиск на американську економіку.
Сполучені Штати називають Китай своїм головним стратегічним суперником і заявляють, що взаємодія на високому рівні важлива для підтримки стабільності складних відносин та запобігання їх ненавмисному переростанню в конфлікт.
Минулого місяця НАТО прийняло стратегічний документ, в якому Китай називається "загрозою безпеці".
Виступаючи перед журналістами в середу, Байден поставив під сумнів поїздку речника Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань наступного місяця.
"Я думаю... це погана ідея прямо зараз", - сказав Байден.
Конекст
Пекін заявив, що відповість "рішучими заходами", якщо Пелосі відвідає острів, на який претендують китайці, і що такий візит "серйозно підірве суверенітет та територіальну цілісність Китаю".
Китай вважає острів своєю територією, і це питання є постійним подразником у відносинах між Пекіном та Вашингтоном.
Адміністрація Байдена неодноразово заявляла про свою "тверду" відданість безпеці острова.