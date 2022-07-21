Байден планирует переговоры с Си Цзиньпином в ближайшее время и ставит под сомнение поездку Пелоси на Тайвань
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Президент США Джо Байден планирует поговорить со своим китайским коллегой Си Цзиньпином до конца месяца в момент нарастания напряженности между странами через Тайвань и торговлю. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
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"Думаю, я поговорю с президентом Си в течение следующих 10 дней", - сказал Байден журналистам, вернувшись из поездки в Массачусетс.
Детали
Звонок, давно обсуждаемый между двумя лидерами, станет первым за четыре месяца, прозвучит в решающий момент, учитывая напряженность по поводу статуса Тайваня, а также в связи с тем, что администрация Байдена взвешивает снижение импортных пошлин на товары из Китая, чтобы помочь снизить инфляционное давление на американскую экономику.
Соединенные Штаты называют Китай своим главным стратегическим соперником и заявляют, что взаимодействие на высоком уровне важно для поддержания стабильности сложных отношений и предотвращения их непреднамеренного перерастания в конфликт.
В прошлом месяце НАТО приняло стратегический документ, в котором Китай называется "угрозой безопасности".
Выступая перед журналистами в среду, Байден поставил под сомнение поездку спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань в следующем месяце.
"Я думаю... это плохая идея прямо сейчас", - сказал Байден.
Конекст
Пекин заявил, что ответит "решительными мерами", если Пелоси посетит остров, на который претендуют китайцы, и что такой визит "серьезно подорвет суверенитет и территориальную целостность Китая".
Китай считает остров своей территорией, и этот вопрос является постоянным раздражителем в отношениях между Пекином и Вашингтоном.
Администрация Байдена неоднократно заявляла о своей "твердой" преданности безопасности острова.