Большой инцидент вопрос времени, если Китай продолжит угрозы - США

Детали

Помощник министра обороны по безопасности Индо-Тихоокеанского региона Эли Ратнер, сказал, что в первой половине года имели место «десятки» инцидентов с участием китайских военных в Южно-Китайском море.

"Пекин систематически проверяет границы нашей коллективной решимости", - сказал он.

«На мой взгляд, это агрессивное и безответственное поведение представляет сегодня одну из самых серьезных угроз миру и стабильности в регионе, в частности, в Южно-Китайском море. И если НОАК продолжит эту модель поведения, это лишь вопрос времени до того, как в регионе произойдет большой инцидент», — сказал он, имея в виду вооруженные силы Китая.

Заместитель помощника госсекретаря из Восточной Азии в Государственном департаменте Юнг Пак, заявила, что существует «явная и восходящая тенденция провокаций КНР против претендентов на Южно-Китайское море и других государств, законно действующих в регионе».

Она сообщила, что китайские самолеты все чаще участвовали в опасных перехватах австралийских самолетов в международном воздушном пространстве над Южно-Китайским морем, а в трех отдельных инцидентах за последние несколько месяцев они бросили вызов морским исследованиям в области энергетики в рамках исключительной экономической деятельности в зоне Филиппин.

Китай претендует почти на всю акваторию Южно-Китайского моря, и Пак назвала эти претензии «широкими и незаконными».

Она добавила, что «провокационные действия» Китая по реализации таких требований «способствуют региональной нестабильности, наносят ущерб экономике других государств-претендентов, подрывают существующий морской порядок и угрожают правам и интересам всех стран, возлагаемых на этот жизненно важный водный путь или действуют на нем».

Пак сказала, что у Вашингтона «очень сложные отношения с Пекином», и он не пытался противостоять всему, что Пекин делал в Юго-Восточной Азии и другом развивающемся мире.

Контекст

Комментарии были сделаны накануне ожидаемого телефонного разговора между президентом Джо Байденом и лидером Китая Си Цзиньпином, который, как ожидается, будет посвящен способам предотвращения перерастания растущего стратегического соперничества между США и Китаем в конфликт, особенно из-за Тайваня, на который претендуют китайцы.