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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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Байден провів п'яту телефонну розмову із Сі Цзіньпіном: на порядку денному - Тайвань

Байден провів п'яту телефонну розмову із Сі Цзіньпіном: на порядку денному - Тайвань

Київ • УНН

 • 123814 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Президент США Джо Байден і голова КНР Сі Цзіньпін у четвер провели п'яту телеконференцію розмовляючи більше двох годин, через побоювання щодо можливого візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Пекін все частіше попереджає про наслідки візиту Пелосі до Тайваню.

Вашингтон не має офіційних відносин із Тайванем і проводить політику "одного Китаю", яка дипломатично визнає Пекін, а не Тайбей. Але за законами США вони зобов'язані надати острову кошти для самозахисту, і в Конгресі посилюється тиск з метою більш явної підтримки Тайваню.

Деталі

Білий дім повідомив, що дзвінок розпочався о 8:33 (12:33 за Грінвічем) і закінчився о 10:50 (14:50 за Грінвічем).

"Йдеться про те, щоб підтримувати відкритими лінії зв'язку з лідером Китаю, одні з найважливіших двосторонніх відносин, які у нас є, не тільки в цьому регіоні, а й у всьому світі", - сказав представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі журналістам у середу.

Одне джерело Reuters, поінформоване про дзвінок, сказало, що адміністрація Байдена вважає, що взаємодія між лідерами є найкращим способом знизити напруженість щодо Тайваню.

Байден також хотів обговорити питання клімату та економічної конкуренції, повідомило джерело, а також ідею обмеження цін на російську нафту, щоб покарати Москву за її війну в Україні.

Деякі аналітики вважають, що Сі також зацікавлений у тому, щоб уникнути ескалації, оскільки вона може йому завадити отримати третій термін повноважень на з'їзді правлячої Комуністичної партії Китаю, який очікується восени.

Білий дім підтвердив, що його політика "одного Китаю" не змінилася, незважаючи на чутки про можливу поїздку Пелосі, яку спікер ще не підтвердила.

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Доповнення

Востаннє спікер Палати представників США відвідував Тайвань у 1997 році, і, як рівноправна гілка влади, виконавча влада США практично не контролює поїздки Конгресу.

З того часу Китай став більш могутнім у військовому та економічному відношенні, і деякі аналітики побоюються, що такий візит під час напружених відносин може спровокувати кризу.

Китай направив офіційним особам США суворі попередження про можливий візит спікера палати представників Ненсі Пелосі до Тайваню.

Видання Global Times повідомляло, що Пекін може дати військову та стратегічну відповідь на такий візит.

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