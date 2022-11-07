Байден поздравил нового премьера Израиля Нетаньяху с победой на выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с вновь избранным премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, где отметил свою непоколебимую поддержку безопасности Израиля”. Об этом сообщает Белый дом, передает УНН.
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“Президент подтвердил прочность двустороннего партнерства и подчеркнул свою непреклонную поддержку безопасности Израиля”, — сказала журналистам спикерша Белого дома Карин Жан-Пьер.
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Нетаньяху и его союзники, включая ультраправые партии и политики, обвиняемые в открытом расизме против палестинцев и арабов, победили на выборах на прошлой неделе, прокладывая путь для возвращения премьер-министра к власти.
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Премьер Израиля объявил о разговоре с американским коллегой раньше того же дня, заявив, что они могут обеспечить больше соглашений по нормализации и “справиться с угрозой иранской агрессии”.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с Биньямином Нетаньяху – поздравил с победой на выборах в Израиле, а также обсудил усиление государств и родственные угрозы.