Байден привітав нового премʼєра Ізраїлю Нетаньягу з переобранням
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Президент США Джо Байден провів телефонну розмову із нововибраним премʼєр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, де наголосив на своїй “непохитній підтримці безпеки Ізраїлю”. Про це повідомляє Білий дім, передає УНН.
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“Президент підтвердив міцність двостороннього партнерства та підкреслив свою непохитну підтримку безпеки Ізраїлю”, — сказала журналістам речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.
Деталі
Нетаньягу та його союзники, включно з ультраправими партіями та політиками, яких звинувачують у відкритому расизмі проти палестинців та арабів, перемогли на виборах минулого тижня, прокладаючи шлях для повернення прем’єр-міністра до влади.
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Прем'єр Ізраїлю оголосив про розмову з американським колегою раніше того ж дня, заявивши, що вони можуть забезпечити більше угод щодо нормалізації та “впоратися із загрозою іранської агресії”.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський поговорив з Біньяміном Нетаньягу - привітав з перемогою на виборах в Ізраїлі, а також обговорив посилення держав та споріднені загрози.