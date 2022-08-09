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"Хлопок" в оккупированном Крыму: в минобороны рф цинично списали взрывы на "детонацию боеприпасов"

"Хлопок" в оккупированном Крыму: в минобороны рф цинично списали взрывы на "детонацию боеприпасов"

Киев • УНН

 • 452705 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. В минобороны рф решили цинично списать взрывы в оккупированном Крыму на территории аэродрома "Саки" - на "детонацию боеприпасов", передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

По данным минобороны рф, которые приводят росСМИ, около 15:20 на территории аэродрома "Саки" в районе населенного пункта Новофедоровка "на площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов"

Оккупанты уверяют, что якобы в результате взрыва никто не пострадал, а авиационная техника на аэродроме не повреждена.

"Принимаются меры по тушению возникшего пожара и выяснению причин взрыва. По докладу с места, никакого огневого воздействия по площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было", - говорится в заявлении минобороны рф.

Ранее

В оккупированном Крыму раздались взрывы недалеко от села Новофедоровка (Сакский район). Первый взрыв произошел около 15 часов по местному времени. За ним еще несколько.

Нардеп Гончаренко в своем Telegram также сообщил, что рядом с Новофедоровкой есть военный аэродром.

Впоследствии оккупанты в Крыму подтвердили информацию о ряде взрывов у поселка Новофедоровка и более того – заявили об ЧП на аэродроме в Сакском районе. После взрывов на дороге из Новофедоровки в Сак сразу возникли пробки, а очевидцы заметили "скорые".

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