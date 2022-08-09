Вибухи у Криму: окупанти заявили про НП на аеродромі у Сакському районі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Окупанти у Криму підтверджують інформацію про низку вибухів біля селища Новофедорівка і більше того - заявляють про НП на аеродромі в Сакському районі, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Деталі
За даними ТАСС, який цитує так званого радника " голови Криму, Олега Крючкова, кілька вибухів сталися в районі селища Новофедорівка у Криму.
"НП сталася на аеродромі в Сакському районі Криму. За попередніми даними, стався вибух", розповіла так звана заступник голови прокремлівської районної адміністрації Вікторія Казьмирова.
Також за даними росЗМІ, російський “глава” тимчасово окупованого Криму "Виїхав на місце події в селище Новофедорівка Сакського району. Обставини з'ясовуються".
Додамо
У Telegram-каналах повідомляють, що на околицях Новофедорівки пролунало чотири вибухи мінімум. Деякі говорять про значно більшу кількість.
Також відомо, що із Новофедорівки до Сак утворились затори. На дорозі також помітили "швидкі".
Раніше
В окупованому Криму пролунали вибухи неподалік села Новофедорівка (Сакський район). Перший вибух стався близько 15 години за місцевим часом. За ним ще кілька.
Нардеп Гончаренко у своєму Telegram також повідомив, що поряд із Новофедорівкою є військовий аеродром.