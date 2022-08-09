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Взрывы в Крыму: оккупанты заявили о ЧП на аэродроме в Сакском районе

Взрывы в Крыму: оккупанты заявили о ЧП на аэродроме в Сакском районе

Киев • УНН

 • 353503 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Оккупанты в Крыму подтверждают информацию о ряде взрывов возле поселка Новофедоровка и более того - заявляют об ЧП на аэродроме в Сакском районе, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

По данным ТАСС, который цитирует так называемого советника "главы" Крыма, Олега Крючкова, несколько взрывов произошли в районе поселка Новофедоровка в Крыму.

"НП произошло на аэродроме в Сакском районе Крыма. По предварительным данным, произошел взрыв", рассказала так называемая заместитель председателя прокремлевской районной администрации Виктория Казьмирова.

Также по данным росСМИ, российский “глава” временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов "выехал на место происшествия в поселок Новофедоровка Сакского района. Обстоятельства выясняются".

Добавим

В Telegram-каналах сообщают, что в окрестностях Новофедоровки раздалось четыре взрыва минимум. Некоторые говорят о гораздо большем количестве.

Также известно, что из Новофедоровки в Саки образовались пробки. На дороге также заметили "скорые".

Ранее

В оккупированном Крыму раздались взрывы неподалеку от села Новофедоровка (Сакский район). Первый взрыв произошел около 15 часов по местному времени. За ним еще несколько. 

Нардеп Гончаренко в своем Telegram также сообщил, что рядом с Новофедоровкой есть военный аэродром.

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