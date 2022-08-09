"Бавовна" в окупованому Криму: у міноборони рф цинічно списали вибухи на "детонацію боєприпасів"

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За даними міноборони рф, які наводять росЗМІ, близько 15:20 на території аеродрому "Саки" в районі населеного пункту Новофедорівка "на майданчику зберігання відбулася детонація кількох авіаційних боєприпасів"

Окупанти запевняють, що нібито внаслідок вибуху ніхто не постраждав, а авіаційна техніка на аеродромі не пошкоджена.

"Приймаються заходи щодо гасіння пожежі, що виникла, і з'ясування причин вибуху. За доповіддю з місця, ніякого вогневого впливу по майданчику зберігання боєприпасів на аеродромі не було", - йдеться у заяві міноборони рф.

Раніше

В окупованому Криму пролунали вибухи неподалік села Новофедорівка (Сакський район). Перший вибух стався близько 15 години за місцевим часом. За ним ще кілька.

Нардеп Гончаренко у своєму Telegram також повідомив, що поряд із Новофедорівкою є військовий аеродром.

Згодом окупанти у Криму підтвердили інформацію про низку вибухів біля селища Новофедорівка і більше того - заявили про НП на аеродромі в Сакському районі. Після вибухів на дорозі з Новофедорівки до Сак одразу виникли затори, а очевидці помітили "швидкі".