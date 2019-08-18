"Бавария" договорилась об аренде бразильского футболиста "Барселона"

Футболист сборной Бразилии перейдет в состав мюнхенцев на правах аренды в год. Также представитель Германии имеет первоочередное право выкупа 27-летнего футболиста.

В течение следующих дней Коутиньо пройдет медобследование в Мюнхене.

“Я считаю, что не только „Бавария“, но и вся Бундеслига и Германия могут быть рады тому, что такой топ-футболист будет выступать в нашем чемпионате”, — высказался тренер “Баварии” Ковач.

Отметим, за полтора года в Испании Коутиньо, трансферная стоимость которого составляет 90 млн. евро по данным Transfermarkt, во всех турнирах сыграл 76 матчей и забил 21 мяч.

Добавим также, в января 2018 года Коутиньо перешел из “Ливерпуля” в “Барселону”. На тот момент он был вторым самым дорогим футболистом мира позади своего соотечественника Неймара. К этому Коутиньо выступал за “Эспаньол”, миланский “Интер”, а у себя на родине он начинал карьеру в “Васко да Гама”. В составе сборной Бразилии Коутиньо провел 56 матчей, в которых забил 16 мячей.