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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 38041 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 118161 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 128879 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 120091 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 124724 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 127852 просмотра

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5 марта, 17:33 • 152647 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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"Бавария" договорилась об аренде бразильского футболиста "Барселона"

"Бавария" договорилась об аренде бразильского футболиста "Барселона"

Киев  •  УНН

 • 14348 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Мюнхенская “Бавария” и “Барселона” достигли принципиального согласия о переходе вингера Филипе Коутиньо, сообщает УНН со ссылкой на сайт действующего чемпиона Германии.

Футболист сборной Бразилии перейдет в состав мюнхенцев на правах аренды в год. Также представитель Германии имеет первоочередное право выкупа 27-летнего футболиста.

В течение следующих дней Коутиньо пройдет медобследование в Мюнхене.

“Я считаю, что не только „Бавария“, но и вся Бундеслига и Германия могут быть рады тому, что такой топ-футболист будет выступать в нашем чемпионате”, — высказался тренер “Баварии” Ковач.

Отметим, за полтора года в Испании Коутиньо, трансферная стоимость которого составляет 90 млн. евро по данным Transfermarkt, во всех турнирах сыграл 76 матчей и забил 21 мяч.

Добавим также, в января 2018 года Коутиньо перешел из “Ливерпуля” в “Барселону”. На тот момент он был вторым самым дорогим футболистом мира позади своего соотечественника Неймара. К этому Коутиньо выступал за “Эспаньол”, миланский “Интер”, а у себя на родине он начинал карьеру в “Васко да Гама”. В составе сборной Бразилии Коутиньо провел 56 матчей, в которых забил 16 мячей.

Украинские Национальные Новости

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