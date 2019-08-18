“Баварія” домовилась про оренду бразильського футболіста “Барселона”
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Мюнхенська “Баварія” і “Барселона” досягли принципової згоди щодо переходу вінгера Філіпе Коутіньйо, повідомляє УНН з посиланням на сайт чинного чемпіона Німеччини.
Футболіст збірної Бразилії перейде до складу мюнхенців на правах оренди на рік. Також представник Німеччини має першочергове право викупу 27-річного футболіста.
Протягом наступних днів Коутіньо пройде медобстеження в Мюнхені.
“Я вважаю, що не тільки „Баварія“, а й вся Бундесліга і Німеччина можуть бути раді тому, що такий топ-футболіст буде виступати в нашому чемпіонаті”, — висловився тренер “Баварії” Ніко Ковач.
Зазначимо, за півтора року в Іспанії Коутіньо, трансферна вартість якого становить 90 млн. євро за даними Transfermarkt, у всіх турнірах відіграв 76 матчів і забив 21 м’яч.
Додамо також, у січні 2018 року Коутіньо перейшов з “Ліверпуля” в “Барселону”. На той момент він був другим найдорожчим футболістом світу позаду свого співвітчизника Неймара. До цього Коутіньо виступав за “Еспаньол”, міланський “Інтер”, а у себе на батьківщині він починав кар’єру в “Васко да Гама”. У складі збірної Бразилії Коутиньо провів 56 матчів, в яких забив 16 м’ячів.