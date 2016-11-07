Отец с сыном погибли в результате ДТП в Киеве

Авария произошла вечером на проспекте Ватутина в Днепровском районе Киева. Мужчина с ребенком выбежали на проезжую часть и попали под колеса "Ланоса". В результате отец от полученных ранений погиб на месте происшествия, а его 6-летний сын ночью скончался в больнице.

На месте происшествия правоохранители установили, что в тот вечер семья возвращалась домой. Напротив торгово-развлекательного центра, чтобы перейти дорогу, жена с одним ребенком спустилась в подземный переход, а ее муж с сыном по непонятным причинам решил перебежать дорогу с интенсивным движением транспорта вне перехода. В результате оба попали под колеса легковушки, которой управлял 31-летний водитель.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.