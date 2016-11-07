Батько з сином загинули внаслідок ДТП у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася у Києві, загинув чоловік та його шестирічний син. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
Так, подія сталася ввечері на проспекті Ватутіна, що у Дніпровському районі Києва. Чоловік із дитиною вибігли на проїжджу частину і потрапили під колеса “Ланоса”. У результаті батько від отриманих поранень загинув на місці пригоди, а його 6-річний син вночі помер у лікарні.
На місці події правоохоронці втснаовили, що того вечора сім’я поверталася додому. Напроти торговельно-розважального центру, аби перейти дорогу, дружина з однією дитиною спустилася у підземний перехід, а її чоловік із сином із незрозумілих причин вирішив перебігти дорогу з інтенсивним рухом транспорту поза межами переходу. У результаті обоє потрапили під колеса легковика, яким керував 31-річний водій.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.