Отец и сын Черновецкие не пришли на допрос в ГПУ

"Не пришли", - сказали в прокуратуре, отвечая на вопрос о том, состоялся ли сегодня допрос Черновецких по делу "вышек Бойко".

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Напомним, Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого и его сына Степана по делу так называемых "вышек Бойко".