Отец и сын Черновецкие не пришли на допрос в ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий и его сын Степан не явились сегодня на допрос в качестве свидетелей по делу "вышек Бойко". Об этом сообщили УНН в Генеральной прокуратуре Украины.
"Не пришли", - сказали в прокуратуре, отвечая на вопрос о том, состоялся ли сегодня допрос Черновецких по делу "вышек Бойко".
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Напомним, Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого и его сына Степана по делу так называемых "вышек Бойко".