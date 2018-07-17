Батько та син Черновецькі не прийшли на допит до ГПУ

“Не прийшли”, — сказали у прокуратурі, відповідаючи на запитання про те, чи відбувся сьогодні допит Черновецьких у справі “вишок Бойка”.

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Нагадаємо, Генеральна прокуратура України викликає на допит колишнього мера Києва Леоніда Черновецького і його сина Степана у справі так званих "вишок Бойка".