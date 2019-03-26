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Отец малолетних детей одалживал деньги и проигрывал их в азартные игры

Киев • УНН

 • 11647 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Супружеская жизнь молодой пары из Брод Львовской области стала невозможной из-за тяги мужа к азартным играм. Именно игровые автоматы стали причиной разрыва отношений между супругами, сообщает УНН со ссылкой на судебные материалы из Единого государственного реестра судебных решений.

Отец малолетних детей одалживал деньги и проигрывал их в азартные игры

Пара поженилась в 2013 году и за время пребывания в браке у них появилось двое детей. Однако, совместная жизнь перестала устраивать домочадцев после появления у мужа острой тяги к азартным играм, которые хотя формально и запрещены в Украине, но все же беспрепятственно функционируют под различными вывесками.

"Из объяснений истца (жены – ред.), указанных в исковом заявлении, следует, что в течение супружеской жизни ответчик (муж – ред.) нигде не работал, не обеспечивал семью должным образом, выносил из дома вещи, устраивал ссоры в присутствии детей, чем показывал им плохой пример.

Самое главное, что ответчик играл в азартные игры (игровые автоматы), где неоднократно проигрывал большие суммы денег. Постоянно занимает у людей деньги, после чего те люди, у которых он занимал деньги, угрожают ей и детям, требуют вернуть им долг, о котором она ничего не знала. С этих оснований она пришла к выводу, что дальше так продолжаться не может. У детей есть свои потребности, которых он обеспечить не может. Она переживает за свою безопасность и безопасность детей. Примирение между ними быть не может”, - указано в судебных материалах.

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Ранее УНН сообщал, как на почве тяги мужа к азартным играм жена с ребенком остались “без крыши” над головой.

При этом существенных подвижек в борьбе с нелегальными азартными играми в Украине не наблюдается. Один из немногих чиновников, кто не побоялся выступить против игровой мафии, нынче преследуется якобы за коррупцию и в шаге от увольнения.

Речь идет об уполномоченной Антимонопольного комитета Украины Агии Загребельской, которая в прошлом году не дала монополизировать игорный рынок приближенной к власти компании “УНЛ” (Национальная лотерея), которая в свою очередь, по информации правоохранителей, не раз была замечена в организации азартных игр.

На протяжении длительного времени Загребельская дискредитировалась посредством информационных вбросов, а теперь обвиняется НАПК в коррупции из-за того, что ее брат продал авто и невовремя отобразил это в декларации, рассказала депутат ВР Татьяна Чорновол.

Подробнее об этой ситуации читайте на УНН.

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