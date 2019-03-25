Чиновника АМКУ хотят наказать за борьбу с игровой мафией

Речь идет об уполномоченном Антимонопольного комитета Украины Агии Загребельской.

УНН неоднократно писал о ее принципиальной политике в отношении игорного бизнеса в Украине и несогласие с монополизацией рынка, которая должна была в прошлом году состояться в пользу одного оператора лотерей “УНЛ” (Национальная лотерея), приближенного к власти. Тогда действительно именно Загребельская сыграла ключевую роль в отмене дискриминационных условий лицензирования, выписанных Минфином под одного участника.

И вот теперь выяснилось, что чиновника пытаются “выжить” из власти из-за попыток остановить распространение нелегального азарта по стране.

“Нелегальный сектор игровых автоматов составляет у нас 80% от всего объема рынка, причем существует под легальной крышей невинного "лотерейного" бизнеса.

Соответственно налоги в бюджет от украинского игрового бизнеса такие мизерные, что можно сказать, что он у нас ими не облагается. И речь идет о фактически отсутствие государственного регулирования. И нашелся только один чиновник из всей системы власти, который не побоялся публично заявить о криминальной природе отечественного игорного бизнеса и требовать его государственного регулирования. Речь идет об Агии Загребельской - уполномоченной Антимонопольного комитета Украины.

Благодаря ей, Антимонопольный комитет не поддержал сомнительную инициативу Кабмина, по очень мягкой регуляции рынка, что так уместна игровой мафии. Также Агия Загребельская не побоялась официально озвучить, что за последние годы допущено критическое падение поступлений в бюджет от "лотереи" с одновременным расцветом нелегального рынка. Она требует от Кабмина наработки его налогообложения и прозрачности и выступает против его монополизации.

Поскольку она такая одна из чиновников, игровая мафия, играючи смогла переехать ее машиной дискредитации. Причем это делается, как через лживые статейки так и, к сожалению, через государственные антикоррупционные структуры — Национальное агентство противодействия коррупции. Я не верю, что это лишь совпадение, что когда Агия начала мешать игровым притонам, НАПК не замедлительно вынесло ей протокол о коррупции”, - сообщила Татьяна Чорновол.

По словам депутата, суд первой инстанции уже утвердил протокол НАПК.

“А это означает увольнение уполномоченного АМКУ, которая не "прогнулась" перед мафией”, — подчеркнула она.

Суть обвинений заключается в том, что младший брат Агии продал старый автомобиль, которым давно ездил, а она вовремя не внесла его стоимость — 300 тыс. в свой доход в декларации. А НАПК квалифицировало это как коррупцию.

“Понятно, что речь идет о семейных отношениях, стечение обстоятельств, а вовсе не коррупции. Мы только разрабатываем практику декларирования и поверьте похожие семейные "недоразумения" могут всплыть у самых честных и никакого отношения к коррупции не имеют.

Кстати, с Агией и ее братом я познакомилась на Майдане. У нее тогда был новорожденный сын на руках, а она не побоялась выступить моим адвокатом после покушения власти на Бориспольской трассе. Кстати, других желающих как-то не было. Особенно яркие воспоминания, как в лютый мороз, ночью мы прочесывали фермы по Киеву, искали Игоря Луценко (тогда его похитили "титушки" и где-то в тех краях был запеленгован его телефон...)”, - напомнила Чорновол.

Депутат также просит неравнодушных поддержать Загребельскую завтра в суде.

“Завтра у Агии будет ”апелляция“ на Соломенской площади в 14.00. Пожалуйста, всех неравнодушных поддержать ее, ведь на своей шкуре знаю, как оно, когда борешься с коррупцией, а на тебя вешают ярлык коррупционера. Нет ничего более мучительного! Агии очень нужна поддержка”, - резюмировала Чорновол.