Чиновника АМКУ хочуть покарати за боротьбу з ігровою мафією

Йдеться про уповноважену Антимонопольного комітету України Агію Загребельську.

УНН неодноразово писав про її принципову політику щодо грального бізнесу в Україні і незгоду з монополізацією ринку, яка мала минулого року відбутися на користь одного оператора лотерей “УНЛ” (Національна лотерея), наближеного до влади. Тоді дійсно саме Загребельська відіграла ключову роль у скасуванні дискримінаційних умов ліцензування, виписаних Мінфіном під одного учасника.

І от тепер з’ясувалося, що чиновника намагаються “вижити” з влади через спроби зупинити поширення нелегального азарту по країні.

“Нелегальний сектор ігрових автоматів становить у нас 80% від всього обсягу ринку, при чому існує під легальним дахом безневинного „лотерейного“ бізнесу.

Відповідно податки в бюджет від українського ігрового бізнесу такі мізерні, що можна сказати, що він у нас не оподатковується. І мова йде про фактично відсутність державного регулювання. І знайшовся лише один чиновник з усієї системи влади, який не побоявся публічно заявити про кримінальну природу вітчизняного грального бізнесу та вимагати його державного регулювання. Мова йде про Агію Загребельську —уповноважену Антимонопольного комітету України.

Завдяки їй, Антимонопольний комітет не підтримав сумнівну ініціативу Кабміну, щодо дуже м’якої регуляції ринку, що така доречна ігровій мафії. Також Агія Загребельська не побоялася офіційно озвучити, що за останні роки допущено критичне падіння надходжень до бюджету від „лотереї“ з одночасним розквітом нелегального ринку. Вона вимагає від Кабміну напрацювання його оподаткування та прозорості і виступає проти його монополізації.

Позаяк вона така одна з чиновників, ігровій мафії було, як забавка, переїхати її машиною дискредитації. При чому це робиться, як через облудливі статейки так і, на жаль, через державні антикорупційні структури — Національне агентство протидії корупції. Бо я не вірю, що це лише збіг, що коли Агія почала заважати ігровим притонам, НАЗК не забарилося, винесло їй протокол про корупцію”, — повідомила Тетяна Чорновол.

За словами депутата, суд першої інстанції вже затвердив протокол НАЗК.

“А це означає звільнення уповноваженої АМКУ, яка не „прогнулася“ перед мафією”, — наголосила вона.

Суть звинувачень полягає в тому, що молодший брат Агії продав старий автомобіль, яким давно їздив, а вона невчасно внесла його вартість — 300 тисяч в свій дохід у декларації. А НАЗК кваліфікувало це як корупцію.

“Зрозуміло, що мова йде про родинні стосунки, збіг обставин, а зовсім не корупцію. Ми лише напрацьовуємо практику декларування і повірте схожі сімейні "непорозуміння" можуть вигулькнути у самих чесних і ніякого відношення до корупції не мають.

До речі, з Агією та її братом я познайомилася на Майдані. В неї тоді був новонароджений син на руках, а вона не побоялася виступити моїм адвокатом після замаху влади на Бориспільській трасі. До речі, інших бажаючих якось не було. Особливо яскравий спомин, як в лютий мороз, вночі ми прочісували ферми за Києвом, шукали Ігоря Луценка (тоді його викрали „тітушки“ і десь в тих краях був запеленгований його телефон...)”, — нагадала Чорновол.

Депутат також просить небайдужих підтримати Загребельську завтра в суді.

“Завтра в Агії буде "апеляція" на Солом’янській площі о 14.00. Прошу, всіх небайдужих підтримати її, адже на своїй шкурі знаю, як воно, коли борешся з корупцією, а на тебе вішають ярлик корупціонера. Не має нічого боліснішого! Агії дуже потрібна підтримка”, — резюмувала Чорновол.