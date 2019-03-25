Чиновника АМКУ хочуть покарати за боротьбу з ігровою мафією

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
18:06 • 19561 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
17:02 • 43952 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 48253 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 63942 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 81802 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 82438 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 163469 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 98120 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 71563 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 323805 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
0м/с
44%
Популярнi новини

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

11 квітня, 13:19 • 31339 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 45399 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 23656 перегляди

У рф розпочалась зустріч путіна з представником президента США Віткоффом

11 квітня, 15:01 • 20269 перегляди

Віткофф запропонував Трампу “дозволити” росії забрати в України чотири області - ЗМІ

18:41 • 20387 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 163466 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 323803 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 257462 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 368645 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 379618 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

18:06 • 19558 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

16:33 • 13687 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 17447 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 23664 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 45407 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

Чиновника АМКУ хочуть покарати за боротьбу з ігровою мафією

Київ • УНН

 • 10785 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. В Україні знайшовся лише один чиновник, який не побоявся публічно заявити про кримінальну природу вітчизняного грального бізнесу та вимагати його державного регулювання. Але тепер цього чиновника переслідує “державна машина” і намагається звільнити. Про це у своєму блозі повідомила народний депутат України Тетяна Чорновол, передає УНН.

Чиновника АМКУ хочуть покарати за боротьбу з ігровою мафією

Йдеться про уповноважену Антимонопольного комітету України Агію Загребельську.

УНН неодноразово писав про її принципову політику щодо грального бізнесу в Україні і незгоду з монополізацією ринку, яка мала минулого року відбутися на користь одного оператора лотерей “УНЛ” (Національна лотерея), наближеного до влади. Тоді дійсно саме Загребельська відіграла ключову роль у скасуванні дискримінаційних умов ліцензування, виписаних Мінфіном під одного учасника. 

І от тепер з’ясувалося, що чиновника намагаються “вижити” з влади через спроби зупинити поширення нелегального азарту по країні.

“Нелегальний сектор ігрових автоматів становить у нас 80% від всього обсягу ринку, при чому існує під легальним дахом безневинного „лотерейного“ бізнесу.

Відповідно податки в бюджет від українського ігрового бізнесу такі мізерні, що можна сказати, що він у нас не оподатковується. І мова йде про фактично відсутність державного регулювання. І знайшовся лише один чиновник з усієї системи влади, який не побоявся публічно заявити про кримінальну природу вітчизняного грального бізнесу та вимагати його державного регулювання. Мова йде про Агію Загребельську —уповноважену Антимонопольного комітету України.

Завдяки їй, Антимонопольний комітет не підтримав сумнівну ініціативу Кабміну, щодо дуже м’якої регуляції ринку, що така доречна ігровій мафії. Також Агія Загребельська не побоялася офіційно озвучити, що за останні роки допущено критичне падіння надходжень до бюджету від „лотереї“ з одночасним розквітом нелегального ринку. Вона вимагає від Кабміну напрацювання його оподаткування та прозорості і виступає проти його монополізації.

Позаяк вона така одна з чиновників, ігровій мафії було, як забавка, переїхати її машиною дискредитації. При чому це робиться, як через облудливі статейки так і, на жаль, через державні антикорупційні структури — Національне агентство протидії корупції. Бо я не вірю, що це лише збіг, що коли Агія почала заважати ігровим притонам, НАЗК не забарилося, винесло їй протокол про корупцію”, — повідомила Тетяна Чорновол.

За словами депутата, суд першої інстанції вже затвердив протокол НАЗК.

“А це означає звільнення уповноваженої АМКУ, яка не „прогнулася“ перед мафією”, — наголосила вона.

Суть звинувачень полягає в тому, що молодший брат Агії продав старий автомобіль, яким давно їздив, а вона невчасно внесла його вартість — 300 тисяч в свій дохід у декларації. А НАЗК кваліфікувало це як корупцію.

“Зрозуміло, що мова йде про родинні стосунки, збіг обставин, а зовсім не корупцію. Ми лише напрацьовуємо практику декларування і повірте схожі сімейні "непорозуміння" можуть вигулькнути у самих чесних і ніякого відношення до корупції не мають.

До речі, з Агією та її братом я познайомилася на Майдані. В неї тоді був новонароджений син на руках, а вона не побоялася виступити моїм адвокатом після замаху влади на Бориспільській трасі. До речі, інших бажаючих якось не було. Особливо яскравий спомин, як в лютий мороз, вночі ми прочісували ферми за Києвом, шукали Ігоря Луценка (тоді його викрали „тітушки“ і десь в тих краях був запеленгований його телефон...)”, — нагадала Чорновол.

Депутат також просить небайдужих підтримати Загребельську завтра в суді.

“Завтра в Агії буде "апеляція" на Солом’янській площі о 14.00. Прошу, всіх небайдужих підтримати її, адже на своїй шкурі знаю, як воно, коли борешся з корупцією, а на тебе вішають ярлик корупціонера. Не має нічого боліснішого! Агії дуже потрібна підтримка”, — резюмувала Чорновол.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаКримінал та НП
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,855.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,574.35