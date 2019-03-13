На почве азартных игр глава семейства выгнал жену с сыном на улицу

"12.11.2018 года около 22:00 часов по адресу: г. Харьков ул. Революции 1905 года д.6, муж заявительницы из хулиганских побуждений, на почве систематической игры в азартные игры, в присутствии свидетелей устроил ссору, выражался нецензурной бранью в ее адрес, причинил телесные повреждения, после чего выгнал из квартиры вместе с сыном. По настоящее время человек проживает самостоятельно и препятствует проживанию в квартире. Также указано, что мужчина угрожал физической расправой, систематически продавал личные вещи жены и сына с целью получения средств для азартных игр", - указывают судебные материалы.

Напомним, в Украине азартные игры запрещены с 2009 года. Но ввиду отсутствия жесткого контроля за рынком, включая пятилетнее отсутствие лицензионных условий для лотерей (единственная легальная игра в Украине), которые и превратились в руках мошенников в азартные игры - нелегальные игорные клубы беспрепятственно работают по всей территории Украины.

При этом, многолетнее расследование уголовных производств полиции, как правило, ни к чему не приводит.

Например, во время борьбы с азартом во Львове открылось еще 20 нелегальных точек.

Когда же появятся утвержденные лицензионные условия для лотерей регулятор этого рынка, Минфин, пока не сообщает.