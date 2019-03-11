Во время борьбы с азартом во Львове открылось еще 20 нелегальных точек - депутат

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7 марта, 13:58 • 119413 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141080 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 марта. УНН. Власти Львова не могут справиться с нелегальным игорным бизнесом. Об этом УНН рассказал депутат Львовского городского совета Андрей Шевцив.

"Усилиями власти города были сняты рекламные вывески с игорных заведений. Но в городе полное бездействие полиции, киберполиции, других ответственных служб, так как по факту открылось около 20 новых игорных заведений. Их количество растет каждый день", - сказал он.

Надежды на помощь центральной власти тоже нет, добавил Шевцив.

"Чего ждать от центральной власти? Я понимаю, что у них избирательная кампания. Видимо, денег не хватает, поэтому они и открывают эти игорные заведения, чтобы заработать денег, чтобы было за что купить голоса и фальсифицировать выборы. От этой центральной власти не ожидаем ничего, ждем ее изменения", - подчеркнул Сапожников.

Напомним, Львов объявил войну заведениям "Национальной лотереи". В мэрии предупредили о проверке всех учреждений и объявили просьбу к владельцам помещений, арендуемых "Национальной лотереей", разорвать договора. Кроме того, возле заведений "Национальной лотереи" анонсировали социальную рекламу с надписями, что сдесь ведутся запрещенные азартные игры.

Между тем "Национальная лотерея" сделала новый маркетинговый ход. Реклама компании заполонила туалеты украинских заправок.

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