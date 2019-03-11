Під час боротьби з азартом у Львові відкрилося ще 20 нелегальних точок - депутат

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Влада Львова не може впоратися з нелегальним гральним бізнесом. Про це УНН розповів депутат Львівської міської ради Андрій Шевців.

"Зусиллями влади міста були зняті рекламні вивіски із гральних закладів. Але ж у місті повна бездіяльність поліції, кіберполіції, інших відповідальних служб, тому що по факту відкрилося близько 20 нових гральних закладів. Їх кількість зростає щодня", - сказав він.

Надії на допомогу центральної влади теж немає, додав Шевців.

"Чого чекати від центральної влади? Я розумію, що у них виборча кампанія. Мабуть, грошей бракує, тому вони і відкривають ці гральні заклади, аби заробити грошей, щоб було за що купити голоси і фальсифікувати вибори. Від цієї центральної влади не чекаємо нічого, чекаємо її зміни", - підкреслив Шевців.

Нагадаємо, Львів оголосив війну закладам “Національної лотереї”. У мерії попередили про перевірку всіх закладів та оголосили прохання до власників приміщень, які орендує “Національна лотерея”, розірвати договори. Окрім того, біля закладів “Національної лотереї” анонсували соціальну рекламу із написами, що тут проводять заборонені азартні ігри.

Тим часом "Національна лотерея" зробила новий маркетинговий хід. Реклама компанії заполонила туалети українських заправок.

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