На ґрунті азартних ігор глава сімейства вигнав дружину з сином на вулицю

КИЇВ. 13 березня. УНН. На ґрунті тяги до заборонених, але чинним в Україні азартних ігор глава однієї о з харківських родин спочатку побив, а після вигнав дружину з сином на вулицю. Про це повідомляється в рішенні Ленінського суду м.Харкова, передає УНН.