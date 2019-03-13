На ґрунті азартних ігор глава сімейства вигнав дружину з сином на вулицю
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. На ґрунті тяги до заборонених, але чинним в Україні азартних ігор глава однієї о з харківських родин спочатку побив, а після вигнав дружину з сином на вулицю. Про це повідомляється в рішенні Ленінського суду м.Харкова, передає УНН.
"12.11.2018 року близько 22:00 години за адресою: м Харків вул. Революції 1905 року буд.6, чоловік заявниці з хуліганських спонукань, на ґрунті систематичної гри в азартні ігри, у присутності свідків влаштував сварку, висловлювався нецензурною лайкою на її адресу, заподіяв тілесні ушкодження, після чого вигнав з квартири разом з сином. До цього часу людина проживає самостійно і перешкоджає проживанню у квартирі. Також зазначено, що чоловік погрожував фізичною розправою, систематично продавав особисті речі дружини і сина з метою отримання коштів для азартних ігор", - вказують судові матеріали.
Нагадаємо, в Україні азартні ігри заборонені з 2009 року. Але через відсутність жорсткого контролю за ринком, включаючи п'ятирічну відсутність ліцензійних умов для лотерей (єдина легальна гра в Україні), які і перетворилися в руках шахраїв в азартні ігри - нелегальні гральні клуби безперешкодно працюють по всій території України.
При цьому, багаторічне розслідування кримінальних проваджень поліції, як правило, ні до чого не призводить.
Наприклад, під час боротьби з азартом у Львові відкрилося ще 20 нелегальних точок.
Коли ж з'являться затверджені ліцензійні умови для лотерей регулятор цього ринку, Мінфін, поки не повідомляє.