Закон-тайга, прокурор-медведь: Филатов сообщил об открытии казино вместо полиции

"Был опорный пункт (на территории поселка Мирный - ред.), его открывал мэр три года назад, а позже там открыли зал игровых автоматов "Золотая подкова". Над нами люди смеются, а мы ведь - власть. А выглядим перед людьми дураками. И это проблема Игрени, Чаплей, Мирного и других отдаленных поселков. Там власти нет. Там закон — тайга, прокурор — медведь", - заявил Филатов.

По его словам, правоохранители города должны усилить борьбу с нелегальным игорным бизнесом. Полиции будут содействовать представители горсовета, пообещал Филатов.

Напомним, в Украине азартные игры запрещены с 2009 года. Но ввиду отсутствия жесткого контроля за рынком, включая пятилетнее отсутствие лицензионных условий для лотерей (единственная легальная игра в Украине), которые и превратились в руках мошенников в азартные игры - нелегальные игорные клубы беспрепятственно работают по всей территории Украины.