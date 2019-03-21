Закон-тайга, прокурор-ведмідь: Філатов повідомив про відкриття казино замість поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У Дніпрі замість опорного пункту поліції відкрилося казино. Про це під час 43 сесії міської ради повідомив мер Дніпра Борис Філатов, передає УНН.
"Був опорний пункт (на території селища Мирне - ред.), його відкривав мер три роки тому, а пізніше там відкрили зал ігрових автоматів "Золота підкова". Над нами люди сміються, а ми ж - влада. А виглядаємо перед людьми дурнями. І це проблема Ігрені, Чаплі, Мирного та інших віддалених селищ. Там влади немає. Там закон - тайга, прокурор - ведмідь", - заявив Філатов.
За його словами, правоохоронці міста повинні посилити боротьбу з нелегальним гральним бізнесом. Поліції сприятимуть представники міськради, пообіцяв Філатов.
Нагадаємо, в Україні азартні ігри заборонені з 2009 року. Але через відсутність жорсткого контролю за ринком, включаючи п'ятирічну відсутність ліцензійних умов для лотерей (єдина легальна гра в Україні), які й перетворилися в руках шахраїв в азартні ігри - нелегальні гральні клуби безперешкодно працюють по всій території України.