Батько малолітніх дітей позичав гроші і програвав їх в азартні ігри

Пара одружилася у 2013 році і за час перебування в шлюбі у них з'явилося двоє дітей. Однак, спільне життя перестало влаштовувати домочадців після появи у чоловіка гострої тяги до азартних ігор, які хоча формально і заборонені в Україні, але все ж безперешкодно функціонують під різними вивісками.

"З пояснень позивача (дружини - ред.), зазначених у позовній заяві, слідує, що протягом подружнього життя відповідач (чоловік - ред.) ніде не працював, не забезпечував сім'ю належним чином, виносив з дому речі, влаштовував сварки в присутності дітей, чим показував їм поганий приклад.

Найголовніше, що відповідач грав в азартні ігри (ігрові автомати), де неодноразово програвав великі суми грошей. Постійно займає у людей гроші, після чого ті люди, у яких він позичав гроші, загрожують їй і дітям, вимагають повернути їм борг, про який вона нічого не знала. З цих підстав вона прийшла до висновку, що далі так тривати не може. У дітей є свої потреби, яких він забезпечити не може. Вона переживає за свою безпеку і безпеку дітей. Примирення між ними бути не може", - зазначено в судових матеріалах.

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Раніше УНН повідомляв, як на ґрунті тяги чоловіка до азартних ігор дружина з дитиною залишилися "без даху" над головою.

При цьому істотних зрушень у боротьбі з нелегальними азартними іграми в Україні не спостерігається. Один з небагатьох чиновників, хто не побоявся виступити проти ігровий мафії, нині переслідується нібито за корупцію і у кроці від звільнення.

Йдеться про уповноважену Антимонопольного комітету України Агію Загребельську, яка торік не дала монополізувати гральний ринок наближеною до влади компанією "УНЛ" (Національна лотерея), яка своєю чергою, за інформацією правоохоронців, не раз була помічена в організації азартних ігор.

Протягом тривалого часу Загребельська дискредитувалася за допомогою інформаційних вкидань, а тепер звинувачується НАЗК у корупції через те, що її брат продав авто і невчасно відобразив це у декларації, розповіла депутат ВР Тетяна Чорновол.

Детальніше про цю ситуацію читайте на УНН.