Баскетболисты "Химика" потерпели второе поражение в Лиге чемпионов

Французский коллектив сделал ставку на защиту, что дало результат. Начало встречи состоялось рывком в исполнении хозяев 7: 0, а первая четверть завершилась со счетом 20:10.

В следующей 10-минутке южненцам также удалось забить лишь 10 очков - 34:20. Во второй половине баталии содержание игры не изменился и "Ле Ман" праздновал победу 68:49.

Личная статистика игроков: "Химик" - Смит 20 очков, Антипов 11 + 7 подборов, Беликов 9 + 6 пдб, "Ле Ман" - Пирсон 20 Уотсон 11.

Примечательно, что "Ле Ман" в первом туре с идентичным счетом победил итальянскую "Венецию".

Таким образом, это поражение стало для "Химика" второй в регулярном чемпионате Лиги чемпионов, в "Ле Мана" - 2 победы.

Напомним, что 19 октября БК "Химик" потерпел первое поражение в ЛЧ от саратовского "Автодора".

Стоит отметить, что в третьем туре ЛЧ "Химик" 2 ноября примет БК "Венеция".