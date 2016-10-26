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Баскетболисты "Химика" потерпели второе поражение в Лиге чемпионов

Баскетболисты "Химика" потерпели второе поражение в Лиге чемпионов

Киев • УНН

 • 6474 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Второй тур Лиги чемпионов по баскетболу начался с ряда поединков, в одном из которых чемпион Украины "Химик" во Франции соревновался с местным "Ле Маном". Игра прошла в рамках группы В, передает УНН.

Французский коллектив сделал ставку на защиту, что дало результат. Начало встречи состоялось рывком в исполнении хозяев 7: 0, а первая четверть завершилась со счетом 20:10.

В следующей 10-минутке южненцам также удалось забить лишь 10 очков - 34:20. Во второй половине баталии содержание игры не изменился и "Ле Ман" праздновал победу 68:49.

Личная статистика игроков: "Химик" - Смит 20 очков, Антипов 11 + 7 подборов, Беликов 9 + 6 пдб, "Ле Ман" - Пирсон 20 Уотсон 11.

Примечательно, что "Ле Ман" в первом туре с идентичным счетом победил итальянскую "Венецию".

Таким образом, это поражение стало для "Химика" второй в регулярном чемпионате Лиги чемпионов, в "Ле Мана" - 2 победы.

Напомним, что 19 октября БК "Химик" потерпел первое поражение в ЛЧ от саратовского "Автодора".

Стоит отметить, что в третьем туре ЛЧ "Химик" 2 ноября примет БК "Венеция".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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