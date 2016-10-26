Баскетболісти "Хіміка" зазнали другої поразки в Лізі чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Другий тур Ліги чемпіонів з баскетболу розпочався із ряду поєдинків, в одному із яких чемпіон України южненський “Хімік” у Франції змагався з місцевим “Ле Маном”. Гра пройшла в рамках групи В, передає УНН.
Французький колектив зробив ставку на захист, що дало результат. Початок зустрічі відбувся ривком у виконанні господарів 7:0, а перша чверть завершилася з рахунком 20:10.
У наступній 10-хвилинці южненцям також вдалося забити лише 10 очок — 34:20. У другій половині баталії зміст гри не змінився і “Ле Ман” святкував перемогу 68:49.
Особиста статистика гравців: “Хімік” — Сміт 20 очок, Антипов 11 + 7 підбирань, Бєліков 9 + 6 пдб, “Ле Ман” — Пірсон 20, Вотсон 11.
Примітно, що “Ле Ман” у першому турі з ідентичним рахунком переміг італійську “Венецію”.
Таким чином, ця поразка стала для “Хіміка” другою у регулярному чемпіонаті Ліги чемпіонів, у “Ле Мана” — 2 перемоги.
Нагадаємо, що 19 жовтня БК"Хімік" зазнав першої поразки в ЛЧ від саратовського “Автодору”.
Варто зазначити, що у третьому турі ЛЧ “Хімік” 2-го листопада прийматиме БК “Венеція”.