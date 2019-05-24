Баскетболист сборной Украины вышел в полуфинал чемпионата Греции
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Защитник сборной Украины Александр Липовый помог греческому “Промитеасу” преодолеть первый раунд плей-офф. Об этом сообщает сайт Федерации Украины по баскетболу, передает УНН.
Команда Украинская во второй игре четвертьфинала на выезде победила “ПАОК” 76:68.
Липовый, выйдя в старте, отыграл 23 минут, набрал 12 очков (3/3 двухочковых, 2/6 трехочковых), сделал 5 подборов (2 в нападении) и 1 передачу при 1 потере и 2 фолах (РЕ 11).
В полуфинале “Промитеас” сыграет против победителя пары “АЭК” — “Холаргос”, в которой сейчас ничья — 1:1.
Отметим, что гранд греческого баскетбола “Олимпиакос” не явился на матчи четвертьфинала с “Панатинаикосом” и получил наказание от федерации баскетбола страны в виде понижения в классе.