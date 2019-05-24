Баскетболіст збірної України вийшов у півфінал чемпіонату Греції
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Захисник національної збірної України Олександр Липовий допоміг грецькому “Промітеасу” подолати перший раунду плей-оф. Про це повідомляє сайт Федерації України з баскетболу, передає УНН.
Команда українця в другій грі чвертьфіналу на виїзді перемогла “ПАОК” 76:68.
Липовий, вийшовши у старті, відіграв 23 хвилин, набрав 12 очок (3/3 двоочкових, 2/6 триочкових), зробив 5 підбирань (2 в нападі) та 1 передачу при 1 втраті та 2 фолах (РЕ 11).
У півфіналі “Промітеас” зіграє проти переможця пари “АЕК” — “Холаргос”, в якій наразі нічия — 1:1.
Відзначимо, що гранд грецького баскетболу “Олімпіакос” не явився на матчі чвертьфіналу із “Панатінаїкосом” і отримав покарання від федерації баскетболу країни у вигляді пониження у класі.