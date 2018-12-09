Баскетболист сборной Украины стал самым результативным в игре чемпионата Греции
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В поединке 8-го тура чемпионата Греции по баскетболу удачный матч провел защитник сборной Украины Александр Липовый, передает УНН со ссылкой на сайт лиги.
Липовый вел за собой свой БК "Прометеус" в гостевой встрече против БК "Лимна". Наш земляк провел на паркете 29 минут, за которые набрал 19 очков (5/5 двухочковые, 3/10 трехочковых, 0/3 штрафные), собрал 4 подбора, отдал 1 передачу, поставил 1 блок-шот при 2 потерях и 2 фолах.
Такая статистика не позволила "Прометеус" победить - 67:82. Сейчас клуб Липового идет 5 в таблице - 5 выигрышей. "Лимна" 7-й - 4 победы.
Примечательно, что показатель в 19 очков стал лучшим среди всех игроков данного поединка.
Как информировал УНН, украинец Липовый стал самым баскетболистом в игре ЛЧ против клуба Санон.