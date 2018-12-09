Баскетболіст збірної України став найрезультативнішим у грі чемпіонату Греції
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У поєдинку 8-го туру чемпіонату Греції з баскетболу вдалий матч провів захисник збірної України Олександр Липовий, передає УНН з посиланням на сайт ліги.
Липовий вів за собою свій БК "Прометеус" у гостьовій зустрічі проти БК "Лімну". Наш земляк провів на паркеті 29 хвилин, за які набрав 19 очок (5/5 двоочкові, 3/10 триочкові, 0/3 штрафні), зібрав 4 підбирання, віддав 1 передачу, поставив 1 блок-шот при 2 втратах і 2 фолах.
Така статистика не дозволила "Прометеусу" перемогти – 67:82. Наразі клуб Липового йде 5 у таблиці – 5 виграшів. "Лімну" 7-й – 4 перемоги.
Примітно, що показник в 19 очок став найкращим серед усіх гравців даного поєдинку.
Як інформував УНН, українець Липовий став найрезультативнішим баскетболістом у грі ЛЧ проти клубу Санона.