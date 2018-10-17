Липовий став найрезультативнішим баскетболістом у грі ЛЧ проти клубу Санона
Київ • УНН
КИВ. 17 жовтня. УНН. У Греції відбулося дербі команд з українськими гравцями — “Промітеуса” Олександра Липового та словенської “Олімпії” Ісуфа Санона. Гра пройшла в рамках другого туру Ліги чемпіонів ФІБА, передає кореспондент УНН.
У першій половині Липовий відзначився перехопленням м’яча біля чужого кільця прямо з рук суперника. Після цього він реалізував прохід під кільце.
Спалах активності продемонстрував Липовий у третій 10-хвилинці, завершивши кілька разів спроби з-під кільця та змусив опонента порушити на ньому правила в атаці. Також наш співвітчизник влучив дві дальні спроби.
Загалом за 33 хвилини Липовий завершив гру у статусі найрезультативнішого та найефективнішого на паркеті — 17 очок (6/13 з гри, 2/2 штрафні), 5 підбирань, 2 асисти, 3 перехоплення, рейтинг ефективності склав 19 балів.
Натомість український захисник Санон за 8:33 хвилини не набрав жодного очка (0/2 триочкові), при 1 результативній передачі.
Сама зустріч завершилася на користь “Промітеуса” — 79:77.
Примітно, що одним із рефері поєдинку був українець Сергій Защук.