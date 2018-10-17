Липовый стал самым баскетболистом в игре ЛЧ против клуба Санон
Киев • УНН
КИВ. 17 октября. УНН. В Греции произошло дерби команд с украинскими игроками — “Промитеуса” Александра Липового и словенской “Олимпии” Исуфа Санон. Игра прошла в рамках второго тура Лиги чемпионов ФИБА, передает корреспондент УНН.
В первой половине Липовый отметился перехватом мяча у чужой кольца прямо из рук соперника. После этого он реализовал проход под кольцо.
Вспышка активности продемонстрировал Липовый в третьей 10-минутке, завершив несколько раз попытки из-под кольца и заставил оппонента нарушить на нем правила в атаке. Также наш соотечественник попал две дальние попытки.
Всего за 33 минуты Липовый завершил игру в статусе самого результативного и эффективного на паркете — 17 очков (6/13 с игры, 2/2 штрафные), 5 подборов, 2 ассиста, 3 перехвата, рейтинг эффективности составил 19 баллов.
Зато украинский защитник Санон за 8:33 минуты не набрал ни одного очка (0/2 трехочковые), при 1 результативной передачи.
Сама встреча завершилась в пользу “Промитеуса” — 79:77.
Примечательно, что одним из рефери поединка был украинец Сергей Защук.