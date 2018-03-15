Баскетболист сборной Украины помог "Монако" выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Команда свингмена сборной Украины Сергея Гладыря — французское “Монако”, уверенно вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов ФИБА, информирует УНН со ссылкой на сайт соревнований.
“Монако” защитника сборной Украины Сергея Гладыря победило дома польский “Штельмет” во втором противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов ФИБА — 90:60. В первом матче также победили “монегаски” — 84:82.
Украинец начал поединок в стартовом составе. За 15:55 он набрал 7 очков (2/3 двухочковые, 0/2 трехочковые, 3/3 штрафные) 2 передачи и 2 перехвата.
Отметим, что в 1/4 финала “Монако” сыграет с турецким “Банвитом”, который дважды одолел французский “Нантер” — 74:66 и 73:64.
Кроме того заметим, что в следующий раунд соревнований также пробились: греческий “АЕК”, турецкий “Пинар Каршияка”, немецкие “Людвигсбург” и “Байройт”.