Баскетболіст збірної України допоміг "Монако" вийти у чвертьфінал Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Команда свінгмена збірної України Сергія Гладиря — французьке “Монако”, впевнено вийшла в чвертьфінал Ліги чемпіонів ФІБА, інформує УНН з посиланням на сайт змагань.
“Монако” захисника збірної України Сергія Гладира перемогло вдома польський “Штельмет” у другому протистоянні 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ФІБА — 90:60. У першому матчі також перемогли “монегаски” — 84:82.
Українець почав поєдинок у стартовому складі. За 15:55 він набрав 7 очок (2/3 двоочкові, 0/2 триочкові, 3/3 штрафні) 2 передачі та 2 перехоплення.
Відзначимо, що в 1/4 фіналу “Монако” зіграє з турецьким “Банвітом”, який двічі здолав французький “Нантер” — 74:66 та 73:64.
Окрім того зауважимо, що до наступного раунду змагань також пробилися: грецький “АЕК”, турецька “Пінар Каршияка”, німецькі “Людвігсбург” і “Байройт”.