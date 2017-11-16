Баскетболист Михайлюк стал самым результативным игроком "Канзаса" в игре NCAA

Со старта уроженец Черкасс продемонстрировал нацеленность на кольцо, проведя два прохода и бросил три дальних попытки, менее чем за 3 игровых минуты. Дважды наш земляк был точным (7: 4).

В начале второй 20-минутки Михайлюк после нескольких неудачных попыток забросил трехочковый с дальней дистанции (39:38). К концу противостояния наш баскетболист еще однажды забил из-за дуги, а также оформил слэм-данк в быстром прорыве, доведя лицевой счет до 17 очков (4/8 двухочковые, 3/10 трехочковых, 0/1 штрафные) при 3 передачах, 1 перехват за 32 минуты.

Примечательно, что показатель Михайлюка в 17 очков стал вторым в матче после 20 баллов Кевина Кнокса с “Кентаки” и лучшим среди баскетболистов “Канзаса”.

Заметим, что “Джейхокс” имеют две победы в 2-поединках сезона, в “Кентаки” 2 победы при 1 поражении.

Напомним, что в первой игре сезона Михайлюк также выступил результативно .