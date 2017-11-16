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Баскетболіст Михайлюк став найрезультативнішим гравцем "Канзасу" у грі NCAA

Київ • УНН

 • 8414 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. В центральному поєдинку ігрового дня в Національній студентській лізі США (NCAA) університет українця Святослава Михайлюка “Канзас Джейхокс”, маючи 4 номер посіву, переміг 7-х сіяних баскетболістів “Кентакі Вайлдкетс” — 65:61, передає кореспондент УНН.

Зі старту уродженець Черкас продемонстрував націленість на кільце, провівши два проходи та кинув три дальніх спроби, менше ніж за 3 ігрових хвилини. Двічі наш земляк був точним (7:4).

На початку другої 20-хвилинки Михайлюк після кількох невдалих спроб закинув триочковий з дальньої дистанції (39:38). До кінця протистояння наш баскетболіст ще одного разу забив із-за дуги, а також оформив слем-данк у швидкому прориві, довівши лицьовій рахунок до 17 очок (4/8 двоочкові, 3/10 триочкові, 0/1 штрафні) при 3 передачах, 1 перехопленню за 32 хвилини.

Примітно, що показник Михайлюка в 17 очок став другим у матчі після 20 балів Кевіна Кнокса із “Кентакі” та кращим серед баскетболістів “Канзасу”.

Зауважимо, що “Джейхокс” мають дві перемоги в 2-поєдинках сезону, у “Кентакі” 2 звитяги при 1 поразці.

Нагадаємо, що у першій грі сезону Михайлюк також виступив результативно.

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