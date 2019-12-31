Баскетболист Михайлюк повторил рекорд результативности в карьере НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. В регулярном чемпионате НБА состоялась встреча "Юты Джаз", которая на своем паркете принимали "Детройт Пистонс" Украинская Святослава Михайлюка, передает корреспондент УНН.
В первой четверти Михайлюк, который вышел в старте, лишь однажды атаковал кольцо соперников с дальней дистанции и был точным. Второй выход на паркет Украинский ознаменовался еще одним точным 3-очковым.
После большого перерыва наш земляк несколько раз отметился попаданиями из прохода, а также попал дальний бросок из-за метр до 3-очковой линии. Однако его команда потерпела очередное поражение - 81: 104.
Заметим, что по 31:31 минуты уроженец Черкасс повторил собственный рекорд карьеры НБА по результативности - 15 очков (3/6 двухочковые, 3/7 трехочковые) при 3 подборах и 1 передачи.
Напомним, что впервые 15 очков Михайлюк забил в игре против "Рокетс".