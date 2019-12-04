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Михайлюк оновив рекорд результативності в кар'єрі гравця НБА

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Український захисник “Детройт Пістонс” Святослав Михайлюк оформив новий рекорд результативності в матчі регулярного чемпіонату НБА проти “Клівленда”, передає кореспондент УНН.

У першій половині вихованцю БК “Черкаські Мавпи” вдалося засмутити суперника з проходу кидком лівою рукою, а також точним дальнім із кута майданчику.

Після великої перерви Михайлюк забивав різні м’ячі і довів лицьовий рахунок до 15 очок (2/3 двоочкові, 3/8 триочкових, 2/2 штрафних), що стало новим рекордом гравця в кар’єрі НБА. Також в його активі 2 підбирання, 4 передачі та 1 перехоплення при 3 втратах за 25 хвилин ігрового часу.

Перевага “Пістонс” була значною у матчі, про що свідчить рахунок — 127:94. Тепер в “поршні” мають 8 звитяг при 13 поразках — 9 місце на Сході.

Нагадаємо, що попередній кращий матч в кар’єрі за результативністю Михайлюк провів цього тижня проти “Сан-Антоніо”.

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