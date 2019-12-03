Михайлюк провів найрезультативніший матч в кар'єрі НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. У поєдинку регулярного чемпіонату НБА між "Детройтом" та "Сан-Антоніо" захисник збірної України Святослав Михайлюк здійснив результативний виступ, передає кореспондент УНН.
Українець з'явився на паркеті наприкінці першої чверті і встиг забити з проходу лівою рукою. На старті другого проміжку уродженець Черкас забив слем-данк в швидкому відриві, а також реалізував один штрафний кидок.
Після великої перерви Михайлюк не збавив обертів у нападі та ще тричі доправив м'яч до цілі. Як наслідок його колектив здобув розгромний виграш 132:98.
Наш земляк встановив власний рекорд кар'єри за набраними очками – 13 (3/двоочкові, 2/3 триочкові, 1/2 штрафні) при 2 підбираннях.
Зауважимо, що попередній рекорд Михайлюка рівнявся 12 очкам.