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Михайлюк провів найрезультативніший матч в кар'єрі НБА

Київ • УНН

 • 12129 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. У поєдинку регулярного чемпіонату НБА між "Детройтом" та "Сан-Антоніо" захисник збірної України Святослав Михайлюк здійснив результативний виступ, передає кореспондент УНН.

Українець з'явився на паркеті наприкінці першої чверті і встиг забити з проходу лівою рукою. На старті другого проміжку уродженець Черкас забив слем-данк в швидкому відриві, а також реалізував один штрафний кидок.

Після великої перерви Михайлюк не збавив обертів у нападі та ще тричі доправив м'яч до цілі. Як наслідок його колектив здобув розгромний виграш 132:98.

Наш земляк встановив власний рекорд кар'єри за набраними очками – 13 (3/двоочкові, 2/3 триочкові, 1/2 штрафні) при 2 підбираннях.

Зауважимо, що попередній рекорд Михайлюка рівнявся 12 очкам.

Українські Національні Новини

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